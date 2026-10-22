Messi recuerda la ilusión de su padre por el Premio Princesa de Asturias

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes tiene un significado especial para Lionel Messi, quien recordó el entusiasmo con que su padre, Jorge, recibió la noticia del reconocimiento. El argentino recogerá el galardón este viernes en Oviedo, durante una ceremonia presidida por los reyes de España.

En una entrevista con EFE, el capitán del Inter Miami contó que su padre, fallecido el 8 de agosto, le insistía en acudir a la premiación, pese a las dificultades que podían representar sus compromisos deportivos.

Messi destacó que el respeto, el compromiso y la solidaridad que aprendió de sus padres siguen presentes en su vida y son valores que procura transmitir a sus tres hijos junto a su esposa, Antonela.

El jurado reconoció tanto su extraordinaria carrera futbolística como su trabajo solidario para facilitar el acceso a la educación y la salud de niños en condiciones vulnerables.