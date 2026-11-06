Met gala 2027 apuesta por la moda cotidiana con una exposición sobre jeans y camisetas

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET) anunció el tema de su próxima exposición vinculada a la Met Gala 2027, que estará dedicada a la moda cotidiana y al valor artístico de prendas comunes como los pantalones de mezclilla y las camisetas.

Bajo el título “ExtraOrdinary, Fashion and the Poetics of the Everyday” (Extraordinario, la moda y la poética de lo cotidiano), la muestra abrirá en mayo de 2027 y reunirá alrededor de 230 piezas que explorarán cómo la ropa de uso diario también puede convertirse en una expresión de creatividad, diseño y alta costura.

La exhibición incluirá propuestas elaboradas con materiales habituales, como papel y plástico, además de creaciones de reconocidos diseñadores internacionales. Entre ellas destacan una chaqueta de motociclista de cuero, de Junya Watanabe, vestidos de gala desarrollados por Pierpaolo Piccioli junto a Moncler y diseños de Bottega Veneta que reproducen la apariencia de la mezclilla.

El anuncio llega dos meses después de la controversia generada por los planes iniciales de presentar una exposición dedicada al diseñador John Galliano, proyecto que finalmente fue descartado. Andrew Bolton, conservador jefe del Costume Institute, explicó que el nuevo concepto busca mantener el nivel artístico y provocador que habría tenido aquella propuesta.

De acuerdo con “The New York Times”, Anna Wintour no intervino en la elección del tema sustituto. Mientras tanto, todavía no se ha revelado el código de vestimenta que deberán seguir las celebridades en la alfombra roja de la gala.

Bolton adelantó que espera que los visitantes se animen a llevar sus jeans y camisetas favoritas, una propuesta que podría trasladarse también a la noche más importante de la industria de la moda. Curiosamente, la modelo Bhavitha Mandava ya había generado comentarios en la edición de mayo de 2026 al presentarse con un conjunto de Chanel inspirado en la vestimenta informal, adelantándose a la temática que marcará la próxima edición.