Meteorólogos advierten vientos de hasta 50 kilómetros por hora y temperaturas de 36 grados

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Meteorólogos nicaragüenses informaron que se registrarán vientos de moderados a fuertes, con máximos de 35 a 50 kilómetros por hora, además de un ambiente caluroso en el territorio nacional. Se esperan temperaturas máximas de hasta 36 grados en las zonas occidental y central del país. | 44 palabras

Cuerpo de texto: En el Pacífico se mantienen posibilidades de lluvia de 0 a 10 milímetros, con mayores acumulados en la zona de Rivas. En el Caribe Norte se esperan precipitaciones de 3 a 25 milímetros y en el Caribe Sur de 10 a 50 milímetros, debido a un sistema de baja presión. Se está dando seguimiento a la posibilidad de una formación que podría generar humedad y una circulación de baja presión a partir del 3 de noviembre sobre el Pacífico. Los expertos informaron que hay presencia de altas presiones atmosféricas marítimas y una vaguada que persistirá sobre el litoral caribe.