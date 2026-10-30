Meteorólogos pronostican lluvias puntuales y ambiente caluroso para el fin de semana

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Meteorólogos nicaragüenses pronostican algunas lluvias durante este fin de semana en varias zonas del país, aunque aseguran que los fuertes calores continuarán predominando. Las zonas occidental y central registrarán temperaturas de 34 a 36 grados durante el viernes.

Sistemas de bajas presiones afectarán el territorio durante este viernes y fin de semana, por lo que se esperan lluvias puntuales ligeras a moderadas.

El ambiente muy caluroso predominará debido a las altas presiones atmosféricas marítimas que continúan sobre Nicaragua.

Para el sábado se esperan lluvias más intensas en la parte del Caribe, el Triángulo Minero y la región central. El 1 de noviembre se mantendrán las influencias del sistema de baja presión con lluvias en la región del Caribe. Los vientos de dirección noreste serán de 5 a 20 kilómetros por hora