Miles de familias visitan el cementerio Milagro de Dios por el Día de los Fieles Difuntos

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Miles de personas acudieron desde horas muy tempranas de este lunes al cementerio Milagro de Dios, en el Distrito 5 de Managua, para conmemorar el Día de los Fieles Difuntos. Las familias visitaron, adornaron y rindieron homenaje a los restos de sus seres queridos durante toda la jornada.

Una de las visitantes, Emel Calderón, compartió que esta fecha representa un momento especial para recordar con profundo cariño las vivencias junto a sus padres y hermanos ya fallecidos.

Limpiadores de tumbas ofrecieron sus servicios con tarifas a partir de los 150 córdobas. Muchos de ellos no solo trabajaron para ganarse el sustento diario, sino que aprovecharon para visitar la tumba de sus propios familiares, como doña Vilma Mena.

Bomberos, personal médico del Ministerio de Salud y agentes de la Policía Nacional se desplegaron en el camposanto.