Más de 2.000 militares salvadoreños buscan rescatar a cuatro técnicos secuestrados en Haití 

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Más de 2.000 militares salvadoreños han sido desplegados en Haití para rescatar con vida a cuatro técnicos de aviación secuestrados por pandillas.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que el despliegue de sus soldados y equipo en suelo haitiano está casi concluido. El mandatario sostuvo una llamada telefónica el pasado 28 de octubre con el primer ministro de Haití, según informó la Cancillería.

Los soldados desaparecieron el 18 de octubre tras una emboscada de bandas armadas que atacaron el vehículo blindado en el que regresaban a su base desde un mercado en las afueras de Puerto Príncipe.