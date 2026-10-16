Ministerio de Salud reporta incremento de neumonía, chikungunya y dengue en Nicaragua

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

El Ministerio de Salud de Nicaragua ha informado un incremento de casos de neumonía, chikungunya y dengue en el país. Ante este panorama, especialistas recomiendan fortalecer el sistema inmunológico con medidas accesibles desde el hogar.

A partir de los 50 o 60 años, las defensas del cuerpo responden más lento y producen menos células de memoria, según estudios médicos. Por ello, los adultos mayores resultan más vulnerables a complicaciones por un simple resfriado o gripe.

La vitamina C presente en cítricos como limones y naranjas estimula la producción de glóbulos blancos. La vitamina D se activa con una exposición solar segura de 10 a 15 minutos diarios por la mañana.

Asimismo, el ajo, el jengibre y la cúrcuma poseen propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias que protegen las vías respiratorias.