Moquillo canino en fase neurológica tiene baja supervivencia y puede requerir eutanasia ante convulsiones

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

El moquillo canino atraviesa cuatro etapas y, cuando el virus alcanza la fase neurológica, la probabilidad de sobrevida es muy baja. El veterinario Noel Martínez explicó que las guías clínicas recomiendan la eutanasia ante la presencia de convulsiones.

La enfermedad comienza con síntomas respiratorios, luego digestivos y oculares, hasta llegar a las convulsiones y los tics permanentes. El especialista señaló que el virus ataca directamente el sistema inmunológico y que la supervivencia depende más de la mascota que del tratamiento.

La presencia de otras enfermedades, como erliquia o parasitosis, eleva el riesgo de muerte. Indicó que existen productos que frenan la replicación del virus, pero no están disponibles en Nicaragua.