Colombia: Motocicleta con tres ocupantes impacta contra tráiler  y deja un herido crítico

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Los tres ocupantes de una motocicleta resultaron con lesiones en sus cuerpos tras impactar contra un tráiler en la unidad residencial Palma Seca, en Quibdó, Colombia.

El conductor del vehículo menor se encuentra en condición crítica. De acuerdo con la información preliminar, el chofer del tráiler intentaba incorporarse en la carretera cuando la motocicleta impactó contra el automotor.

En la motocicleta se movilizaban tres personas, entre ellas una menor de edad. Tras lo sucedido, al lugar se presentaron los equipos de emergencia competentes para realizar el traslado de los lesionados a un hospital.