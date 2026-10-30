Motocicleta queda reducida a chatarra tras incendiarse en la Cuesta del Plomo en Managua 

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Una motocicleta terminó reducida a chatarra la noche de este jueves tras colisionar contra otro vehículo liviano en el sector de la Cuesta del Plomo, en Managua. El incidente vial, provocado por no guardar la distancia, dejó pérdidas materiales estimadas en unos 800 dólares.

El percance ocurrió cuando William Barrios, de 41 años, viajaba en compañía de su esposa con dirección al municipio de Ciudad Sandino. La pareja regresaba de una estación de servicio tras rellenar el tanque de combustible con gasolina.

En el trayecto, el conductor impactó contra otra motocicleta en la que se movilizaba don César Serrano junto a su hijo. Afortunadamente no se reportaron víctimas mortales y los ocupantes de la otra moto solo sufrieron golpes leves.