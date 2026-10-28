Motocicleta queda reducida a chatarra tras incendiarse repentinamente en Jinotepe, Carazo

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Una motocicleta quedó reducida a chatarra tras incendiarse repentinamente cuando iba en marcha en una de las calles principales del municipio de Jinotepe, en Carazo. El siniestro ocurrió en las cercanías de las antiguas instalaciones de los juzgados locales.

Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Carazo y la Cruz Blanca Nicaragüense se presentaron de inmediato al lugar.

Los bomberos unieron esfuerzos para sofocar las llamas que devoraban el vehículo. Afortunadamente, el conductor de la unidad resultó ileso y no sufrió ninguna quemadura.

Agentes de la Policía Nacional investigan las causas que originaron este percance que causó gran alarma entre los pobladores.