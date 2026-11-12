Motociclista de 36 años muere tras ser impactado por un jabalí en la India 

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

Un motociclista de 36 años murió tras perder el control de su vehículo cuando un jabalí se le apareció de repente en un pueblo del distrito de Anberlí, en la India. El hombre cayó de forma brutal al pavimento.

La muerte del motociclista quedó captada en video y las imágenes han causado conmoción en la población.

Dos hombres caminaban a un lado de la carretera y, al escuchar el impacto, corrieron a auxiliar a la víctima. Lamentablemente, las heridas fueron fatales y el conductor falleció en el lugar.

El hecho se registró cuando el jabalí irrumpió en la vía y provocó que el motociclista perdiera el control.