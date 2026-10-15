Motociclista de 43 años muere tras ser arrollado por cabezal en el Mayoreo

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

El motociclista Edwin Orión Martínez Pérez, de 43 años, falleció la noche del miércoles en la sala de emergencia del Hospital Alemán Nicaragüense. El accidente ocurrió frente a los semáforos del Mercado Mayoreo, dos cuadras al sur, en Managua. Según testigos, la víctima perdió el control de su motocicleta al intentar aventajar sobre unos adoquines que estaban movidos en la vía.

Al caer sobre la pista, las llantas traseras de un cabezal conducido por Luis Alberto Sánchez le pasaron sobre las piernas. La víctima sufrió un síndrome de aplastamiento en sus extremidades inferiores y un trauma pélvico que terminaron con su vida.

El conductor del cabezal, quien se dirigía a guardar el vehículo en el sector de Sabana Grande, permanecerá detenido bajo el cargo de homicidio imprudente mientras los peritos de criminalística concluyen las investigaciones. Martínez Pérez habitaba en el barrio Laureles Norte y laboraba en un negocio del mercado Iván Montenegro.