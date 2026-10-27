Motociclista lesionado tras impactar contra una camioneta en la Carretera Panamericana Sur

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Un motociclista resultó herido tras colisionar la motocicleta que conducía contra una camioneta sobre la Carretera Panamericana Sur, en el municipio de Dolores, en Carazo. El afectado fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Santiago de Jinotepe.

Miembros de la Cruz Blanca nicaragüense atendieron al lesionado en el lugar y lo trasladaron al centro asistencial. Al lugar de los hechos acudieron oficiales de la Policía Nacional para realizar las investigaciones en torno al accidente.

El motociclista presentaba lesiones en diferentes partes de su cuerpo. Testigos señalaron que la camioneta venía saliendo y el motociclista iba rumbo a Jinotepe cuando se produjo el impacto.