Motociclista muere al impactar contra furgón en la carretera Nueva a León

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Un motociclista de aproximadamente 28 años perdió la vida al impactar contra un camión en el kilómetro 24 y medio de la carretera Nueva a León, en el municipio de Mateare.

Según información preliminar, el joven intentó incorporarse a la vía a alta velocidad sin medir la distancia con el pesado vehículo.

La víctima fue identificada como Milton Josué Cruz González, de aproximadamente 28 años de edad. Surgen más videos de cámaras de seguridad que registran los últimos minutos de vida del motociclista y serán pruebas contundentes para que la Policía Nacional de Tránsito determine la responsabilidad.

El conductor del furgón, R. Matamoros, dijo que trató de esquivarlo pero terminó arrollándolo. Supuestamente la víctima se dirigía de norte a sur para ingresar a la pista principal donde viajaba de este a oeste el furgón que lo impactó.