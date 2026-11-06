Motociclista muere al ser impactado por un furgón en el sector Multicentro de Estelí

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Un motociclista de aproximadamente 22 años falleció en horas de la mañana de este viernes en el sector de Multicentro, en la ciudad de Estelí. La víctima fue identificada por sus familiares como Yoinman Montenegro, quien perdió la vida tras ser impactado por un furgón.

Según testigos, la tragedia ocurrió cuando el joven intentó aventajar por la derecha, terminó perdiendo el control y cayó al pavimento.

En ese momento fue impactado por el furgón y arrastrado por el pesado automotor por varios metros. Al sitio se presentaron miembros de los bomberos para brindar atención a la víctima, pero lamentablemente confirmaron que no presentaba signos vitales.

Agentes policiales de tránsito estarán a cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades.