Motociclista muere y dos resultan lesionados en accidente en Condega, Estelí 

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

El joven motociclista Justin Arteta falleció la noche del jueves luego de sufrir un accidente de tránsito en el sector del Puente Los Estribos, sobre la carretera que conduce de Condega hacia Yalí, en el departamento de Estelí.

Tras el fuerte accidente entre dos motocicletas, la víctima fue trasladada por unidades de emergencia al Hospital Primario Ada María López en Condega, donde pese a los esfuerzos del personal médico se confirmó su fallecimiento. Según testigos, los jóvenes venían rápido y se les deslizó la moto de lado, y ambos viajaban sin casco.

El siniestro presuntamente se originó cuando uno de los conductores involucrados intentó aventajar en la vía, aunque las causas exactas y mecánicas del hecho aún están bajo investigación de las autoridades correspondientes. Uno de los lesionados fue identificado como Aidan Hernández, mientras que hasta el momento la identidad de la tercera persona involucrada sigue sin ser revelada.