Motociclista sobrevive tras quedar bajo las llantas de un camión en la carretera hacia Condega

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Un motociclista sobrevivió tras impactar contra las llantas traseras de un camión en la cuesta ubicada aproximadamente a 1 kilómetro al norte de la ciudad de Condega, departamento de Estelí.

El conductor del camión fue identificado como Anderson Antonio Casco, quien se dirigía hacia el municipio de San Juan del Río Coco, Madrid, a bordo del pesado automotor con placas de Managua. Según su versión, Casco se disponía a ingresar a la calzada y había activado las luces direccionales para realizar la maniobra.

El motociclista, originario del municipio de Yalagüina, Madriz, manifestó que había ingerido algunas cervezas antes del accidente. El percance únicamente dejó daños materiales en la motocicleta, de color gris con placas de Estelí. Agentes policiales se presentaron en el lugar y retuvieron al conductor de la motocicleta debido a que no portaba documentos como la licencia de conducir.