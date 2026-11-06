Motociclistas convierten el kilómetro 8 de la carretera a Masaya en pista de carreras ilegales 

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Un grupo de motociclistas convirtió el kilómetro 8 de la carretera a Masaya en una pista de carreras ilegales la noche de este jueves, en un abierto desafío a las normativas de tránsito.

A través de una transmisión en vivo en TikTok se constató cómo los conductores, excediendo los límites de velocidad, se sorteaban la vida entre los vehículos.

Los jóvenes realizan estos piques únicamente en horas de la noche, aprovechando que el tráfico en la zona es menos concurrido.

Su punto de reunión es la gasolinera ubicada en la primera entrada a Las Colinas, donde encienden sus motocicletas modificadas para competir en un ambiente cargado de adrenalina.

Ante el peligro inminente, los habitantes del sector solicitan una mayor presencia policial para controlar estas competencias clandestinas antes de que ocurra un desenlace fatal.