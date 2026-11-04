MrBeast inviertió 7 millones de dólares en su serie animada

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El creador de contenido Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, apuesta por llevar su proyecto de animación a otro nivel con una inversión de 7 millones de dólares en la nueva temporada de Beast Labs, una producción que cuenta con un equipo internacional de cientos de especialistas y una propuesta mucho más ambiciosa que su episodio piloto, estrenado en 2025.

A través de un video detrás de cámaras, el youtuber mostró parte del trabajo que implica desarrollar la serie, en la que participan 250 artistas de 16 países, responsables de elaborar más de 140.000 fotogramas dibujados a mano. La nueva entrega busca superar las críticas que recibió el primer capítulo, principalmente por el desarrollo de la historia, sus personajes y la falta de profundidad emocional.

Para fortalecer el argumento, Donaldson incorporó guionistas con experiencia en reconocidas producciones televisivas, entre ellos Jameel Saleem, quien ha trabajado en South Park y Bob’s Burgers. La intención es dar mayor protagonismo a los personajes y conseguir que la trama tenga tanto peso como las escenas de acción.

La producción también ampliará sus escenarios y secuencias. A diferencia del episodio inicial, que se desarrollaba principalmente en un laboratorio, esta temporada incluirá desiertos, ciudades, centros comerciales y persecuciones automovilísticas. El propio MrBeast describió el tercer episodio como una historia que prácticamente parece una película de Mad Max. En conjunto, los nuevos capítulos superarán los 100 minutos de duración.

Otro de los elementos destacados será el elenco de voces, que incluye a Fred Tatasciore, reconocido por interpretar a Hulk en distintas producciones de Marvel. También participarán los creadores de contenido Sketch y Valkyrae, quienes aparecerán en el primer episodio, junto a integrantes del equipo habitual del youtuber.

Con esta millonaria inversión, MrBeast busca consolidar Beast Labs como una producción de animación con mayor alcance y una audiencia que vaya más allá del público infantil. El creador adelantó que quienes consideran que se trata únicamente de un programa para niños podrían llevarse una sorpresa con el contenido de esta nueva temporada.