MrBeast transforma una comunidad en Ghana con un proyecto de $10 millones contra el trabajo infanti

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

El creador de contenido estadounidense MrBeast destinó 10 millones de dólares a la construcción de Abna Dakwa, un proyecto ubicado en Ghana que busca transformar las condiciones de vida de familias de comunidades vinculadas al cultivo de cacao, una actividad en la que el trabajo infantil continúa siendo uno de los principales desafíos. La iniciativa pretende ofrecer a los habitantes acceso a educación, servicios básicos y nuevas alternativas económicas para que las familias puedan mejorar sus condiciones de vida sin depender del trabajo de los menores.

El proyecto contempla una escuela con capacidad para más de 300 estudiantes, viviendas destinadas a profesores, una clínica para atender las necesidades de salud de la comunidad, sistemas de agua potable y energía solar. Además, se estableció un programa de alimentación gratuita que tendrá una duración de cinco años, con el propósito de apoyar a los estudiantes y sus familias.

Más allá de la infraestructura, Abna Dakwa busca convertirse en una alternativa para las comunidades productoras de cacao, proporcionando herramientas que permitan a los niños permanecer en las aulas y a las familias acceder a mejores oportunidades. Con la construcción de este pueblo, el proyecto pretende abordar algunas de las causas relacionadas con el trabajo infantil y contribuir al desarrollo de una comunidad con mayores posibilidades de crecimiento y bienestar.