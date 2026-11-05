Muere conductor de camión al volcarse por desperfectos mecánicos en carretera de Matagalpa

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Un conductor de camión murió al volcarse el vehículo en una curva entre la carretera Matagalpa y El Tuma-La Dalia, cerca de la comunidad Santa Emilia. El accidente fue provocado por desperfectos mecánicos, según informaciones de testigos.

El fallecido fue identificado como Justo Pastor Machado Blandón, quien era el conductor del vehículo. El camión iba cargado de madera y productos perecederos al momento del accidente.

Según testigos, el conductor perdió el control y se volcó a la orilla de la carretera. El hombre fue socorrido por pobladores de la zona y trasladado al Hospital Regional César Amador Molina de Matagalpa, donde se confirmó su deceso.