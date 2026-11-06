Muere creador de contenido surcoreano al ser atropellado por un camión

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Cho Jun-Woo de 33 años de edad, creador de contenido surcoreano, murió la mañana de este jueves 4 de noviembre, después de ser atropellado por un camión de carga mientras circulaba en bicicleta. La víctima conocida en youtube como JinsTravel, fue auxiliado por lugaerños, sin embargo, se rindió a la muerte minutos después debido a las graves lesiones.

Según medios internacionales, el conductor del camión se dio a la fuga, pero fue detenido horas después. Declaró que no vio al ciclista.

Las autoridades policiales realizan las investigaciones pertinentes para establecer responsabilidades.

La familia notificó su muerte a través de su canal de youtube y comentó que recibieron apoyo de la Embajada de Corea del Sur en Bolivia, iniciando las gestiones para la repatriación de sus restos.

Desde el 2020, Cho Jin-Woo recorría el mundo en bicicleta y lo documentaba para sus más de 70.000 suscriptores en las redes sociales, quienes lamentan el hecho.