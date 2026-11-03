Muere el futbolista Jesús De Miguel al recibir un fuerte golpe durante un partido en España

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

El futbolista español Jesús de Miguel Alameda, de 30 años, falleció este martes 3 de noviembre, luego de permanecer en estado crítico tras sufrir un paro cardíaco provocado por un fuerte choque con el portero Jesús Owono, durante un encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, correspondiente a LaLiga 2.

El accidente ocurrió cuando ambos equipos disputaban los últimos minutos del compromiso, que se encontraba empatado 2-2. Durante una jugada por un balón dividido, el guardameta Owono salió de su área para interceptarlo, pero terminó impactando contra De Miguel, quien recibió un fuerte golpe y quedó tendido sobre el terreno de juego.

La gravedad de lo ocurrido obligó a detener definitivamente el encuentro en el minuto 108, mientras los equipos de emergencia ingresaban al campo para atender al delantero. Tras recibir asistencia médica, fue evacuado en ambulancia hacia el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde permaneció bajo atención especializada. El portero, por su parte, recibió tarjeta roja directa por la acción.

Medios de comunicación españoles informaron que el jugador sufrió un paro cardíaco durante el traslado al centro hospitalario y tuvo que ser reanimado por los paramédicos. Aunque inicialmente su condición fue descrita como estable dentro de la gravedad, su estado de salud empeoró hasta confirmarse su fallecimiento durante la mañana de este martes.

La noticia fue anunciada por el CD Tenerife a través de un comunicado en el que expresó su profundo dolor por la pérdida del delantero y trasladó sus condolencias a sus familiares, amigos, compañeros y seguidores. Asimismo, la familia del futbolista agradeció las muestras de solidaridad recibidas y solicitó respeto a su privacidad en medio de estos difíciles momentos.

La muerte de De Miguel provocó una amplia reacción en el fútbol nacional e internacional. Equipos como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Valencia y Sevilla compartieron mensajes de condolencias. También se sumaron instituciones y clubes extranjeros como Manchester United, Liverpool, Ajax, Napoli, Olympique de Marsella y Fenerbahçe, entre otros.

Entre las figuras que manifestaron su pesar destacó Lionel Messi, quien dedicó unas palabras al futbolista y envió fuerza a sus familiares y amigos. Kylian Mbappé también reaccionó ante la noticia, mientras que Javier Tebas, presidente de LaLiga, expresó su tristeza por lo que calificó como una pérdida irreparable para el entorno del jugador y su equipo.

La conmoción por el fallecimiento también tuvo repercusiones en la agenda deportiva española. El Espanyol decidió aplazar la presentación de su nuevo entrenador, Eder Sarabia, prevista para este martes, como muestra de respeto ante la tragedia que ha golpeado al fútbol de ese país.

Jesús de Miguel había llegado al CD Tenerife durante la temporada anterior y fue parte importante del equipo que consiguió regresar a la segunda categoría del fútbol español. Nacido en Madrid, inició su recorrido profesional en las filas del Leganés y posteriormente defendió los colores de diferentes clubes, entre ellos Fuenlabrada, Unionistas de Salamanca y Castellón, además de otras instituciones del ascenso español.

Su fallecimiento ha generado numerosas expresiones de solidaridad dentro y fuera de España, luego de un episodio que transformó un encuentro deportivo en una tragedia y que mantiene de luto a la comunidad futbolística.