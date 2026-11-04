Muere un agente de la policía al ser golpeado por la hélice de un avión tras intentar descender de la aeronave en Somalia

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Un agente de la Policía de Somalia perdió la vida luego de ser impactado en la cabeza por la hélice de un avión que acababa de aterrizar en el aeropuerto de Dhusamareb, en el centro del país.

La víctima fue identificada como Mukhtar Qasim Samay, quien formaba parte del equipo de seguridad del jefe policial de Mogadiscio, Ma’alin Mahdi. El accidente ocurrió el martes 3 de noviembre, cuando el oficial se alejaba de la aeronave.

En un video compartido en redes sociales, se observa a pasajeros y miembros del equipo de seguridad descendiendo del avión, mientras las hélices continuaban girando.

El jefe policial y su equipo habían viajado a Dhusamareb, capital administrativa del estado de Galmudug, para asistir a la toma de posesión de su nuevo dirigente, Liban Ahmed Hassan, prevista para este jueves, 5 de noviembre. Según medios internacionales, las autoridades habían reforzado las medidas de seguridad en la ciudad con motivo de la ceremonia a la que estaba prevista la asistencia de representantes políticos y responsables de seguridad.

El comisionado de la Policía Regional de Benadir y jefe de la policía de Mogadiscio, Mahdi Omar Mumin, en una publicación describió a Samay como uno de los héroes de la Policía somalí, especialmente de la unidad Haramacad, a la que pertenecía. También pidió fortaleza para sus parientes ante la pérdida.