Muere un hombre al recibir un disparo durante una discusión, en Manhattan

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Un hombre de 26 años de edad murió tras recibir un disparo en el pecho durante una discusión con otro hombre en una estación del metro de Manhattan, Nueva York. La víctima fue identificada por la Policía de Nueva York (NYPD) como Darrel Rodríguez, quien, según su hermano, laboraba como guardia de seguridad.

El hecho ocurrió poco antes de las 12:30 del mediodía del sábado 17 de octubre, mientras el responsable continúa prófugo. El hecho ocurrió en el andén de la línea E, en dirección norte, de la estación ubicada en la Séptima Avenida y la Calle 53, una zona céntrica de la ciudad.

Según, el enfrentamiento comenzó en el andén, continuó dentro de uno de los vagones del tren y posteriormente regresó a la plataforma. Fue en ese momento cuando el agresor sacó un arma de fuego y disparó contra el pecho de Rodríguez.

La Policía divulgó la identidad de la víctima el domingo y difundió imágenes de las cámaras de vigilancia para facilitar la localización del sospechoso. El hombre fue descrito como una persona que vestía un conjunto deportivo rojo, un chaleco negro acolchado, mascarilla negra y una mochila del mismo color.

Después de disparar, el sospechoso escapó de la estación y se dirigió hacia el norte por la Séptima Avenida. Medios locales señalaron que posiblemente abordó un tren de la línea 7 en dirección norte, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Tras el ataque, paramédicos trasladaron al joven al Hospital Bellevue, donde fue declarado muerto. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas detenidas y mantienen activa la búsqueda del responsable.

La estación donde ocurrió el crimen se encuentra a pocas cuadras de Times Square, los teatros de Broadway y el Carnegie Hall, en un sector concurrido de Manhattan. Rodríguez se desempeñaba como guardia de seguridad y, según relató su hermano, desconocía hacia dónde se dirigía cuando fue baleado.