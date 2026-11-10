Muere un hondureño al ser atropellado mientras cambiaba una llanta de su vehículo en carretera de Alabama

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Un hondureño murió después de ser atropellado mientras realizaba el cambio de una llanta en la Interestatal 459, en Hoover, Alabama, Estados Unidos. La víctima fue identificada como Javier Martínez, conocido por sus allegados como “Cubanito”.

De acuerdo con los reportes preliminares, Martínez, originario de la aldea Monterrey, en Choloma, Cortés, presuntamente se encontraba cambiando la llanta de un vehículo a un costado de la carretera cuando fue embestido por un automóvil. Debido a la gravedad del impacto, falleció en el lugar.

En el mismo incidente, otras dos personas sufrieron lesiones de gravedad. Las autoridades policiales serán las encargadas de realizar las investigaciones. Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles.