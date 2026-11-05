Muere un niño de 7 años en accidente de tránsito en Bonanza

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Un niño de siete años de edad, falleció la mañana de este jueves después de ser atropellado por una motocicleta cuyo conductor identificado como Adonis Enrique Urbina Pérez de 20 años,

viajaba contra la vía y en aparente exceso de velocidad, en la comunidad de Sakalwas, en el municipio de Bonanza, Triangulo Minero, en la Costa Caribe Norte.

La víctima sufrió golpes en la cabeza resultando con una lesión cerebral. Según medios locales, pese a que fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital Esteban Jean Serrano, perdió la vida minutos después de haber ingresado.

El motociclista también recibió atención médica debido a las lesiones.