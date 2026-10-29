Mueren cuatro mujeres tras el vuelco de un autobús en Costa Rica

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Cuatro mujeres fallecieron tras el vuelco de un autobús en Horquetas de Sarapiquí, provincia de Heredia, Costa Rica. Entre las víctimas se encuentra la nicaragüense Ramona Ruiz Guzmán, de 70 años.

La unidad transportaba a un grupo de excursionistas desde Jiménez de Pococí, Limón, hacia las aguas termales de La Fortuna, en San Carlos. Según los reportes preliminares, Ruiz Guzmán recibió atención médica en el lugar, pero murió mientras era trasladada en una ambulancia al Hospital de Guápiles.

Las otras víctimas fueron identificadas con apellidos Brenes, de 62 años, Castro de 69, y Ana García Abarca, quien falleció la mañana de este jueves 29 de octubre en el Hospital Calderón Guardia, en San José.

Para atender la emergencia, la Cruz Roja Costarricense movilizó 29 ambulancias y alrededor de 70 socorristas. Las autoridades investigan las causas del accidente y las posibles responsabilidades.