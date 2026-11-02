Mueren dos personas después que una avioneta se desplomara e incendiara en Hidalgo, México

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Dos personas perdieron la vida tras el desplome de una avioneta registrado la mañana de este lunes 2 de noviembre en la colonia El Tezontle, en Pachuca, estado de Hidalgo, México.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave, presuntamente vinculada a la 18ª Zona Militar, cayó y posteriormente se incendió, lo que provocó la movilización de equipos de emergencia y seguridad.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil municipal y distintas corporaciones de seguridad para atender la emergencia y controlar la situación.

La zona fue acordonada mientras las autoridades investigan los hechos.