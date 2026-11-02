Mueren nueve personas tras accidente aéreo en Florida, Estados Unidos

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Una emergencia en pleno vuelo terminó en tragedia este domingo, luego de que un avión privado se precipitara en el condado de Palm Beach, Florida, dejando un saldo de nueve personas fallecidas, según confirmó el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy.

De acuerdo con las comunicaciones registradas entre el piloto y el control aéreo, antes del accidente la tripulación reportó acumulación de hielo en la aeronave, temperaturas de hasta -47 grados Celsius y turbulencias moderadas. Minutos después, la situación se agravó y el piloto declaró una emergencia al detectar un descenso incontrolable.

La aeronave perdió aproximadamente 27 mil pies de altitud en un minuto. En sus últimos mensajes, el piloto alertó sobre la rápida caída del avión y advirtió que estaban a punto de impactar contra el suelo.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento del impacto, seguido de una enorme explosión que provocó un incendio y dejó un cráter en el pavimento.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investigan las causas de la tragedia. Mientras tanto, varias vías cercanas al lugar permanecen cerradas. Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no hay reportes de víctimas entre personas que se encontraban en tierra. La plataforma Flightradar señaló, por su parte, que los últimos datos del avión muestran que “volaba a una altitud de ocho mil 750 pies (a unos 2 mil 670 metros) y que su velocidad vertical máxima fue de más de 32 mil pies por minuto (unos 585 kilómetros por hora)”.