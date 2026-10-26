Mujer de 31 años fallece en la laguna de Venecia, Masatepe

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Arbell Stefany Valle Arias, de 31 años, falleció la mañana de este lunes en las aguas de la laguna de Venecia, ubicada en el municipio de Masatepe, departamento de Masaya.

De acuerdo con el testimonio de una amiga que la acompañaba, Valle Arias sabía nadar. Sin embargo, las circunstancias en las que ocurrió el hecho aún no han sido esclarecidas.

La testigo también manifestó que la joven atravesaba problemas personales, aunque no se ha confirmado si esta situación guarda relación con lo sucedido.

Hasta el momento, no se han precisado oficialmente las circunstancias en las que Valle Arias se sumergió en las aguas de la laguna.

Las autoridades correspondientes deberán investigar el caso para determinar cómo ocurrieron los hechos.