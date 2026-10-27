Mujer mata de una estocada en el cuello a su esposo en Bilwi y se entrega 

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Una discusión de pareja terminó en tragedia en el barrio Aeropuerto, en Bilwi, donde Carlos René Simón Show perdió la vida tras recibir una estocada en el cuello.

La principal señalada en el caso es su pareja sentimental, Nancy Cruz, quien se autoentregó a la policía tras el ataque. De acuerdo con versiones de vecinos, el conflicto habría estado relacionado con celos.

Habitantes del sector aseguran que la mujer mantenía comportamientos violentos hacia el hombre, pese a que ambos contrajeron matrimonio hace aproximadamente un mes.