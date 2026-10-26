Mujer de 31 años muere ahogada al ingresar a la Laguna de Venecia en Masaya

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Arbel Estefany Valle Arias, de 31 años, murió ahogada este lunes en las aguas de la Laguna de Venecia, en el municipio de Mazatepec. De acuerdo con el relato de una amiga cercana, los hechos ocurrieron desde tempranas horas de la mañana.

Alrededor de las 6, Arbel llegó a buscarla a su domicilio para invitarla a visitar la laguna. Una vez en el sitio, la joven decidió ingresar al agua.

Según el testimonio, a medida que se sumergía, su amiga le insistía en repetidas ocasiones que saliera, incluso extendiéndole la mano para auxiliarla. Sin embargo, Valle ingresó repentinamente y no volvió a salir a la superficie.

Tras el reporte de la tragedia, agentes de la Policía Nacional y personal del Instituto de Medicina Legal se presentaron en el lugar de los hechos.