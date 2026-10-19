Mujer vence el cáncer de mama metastásico tras un diagnóstico que la llevó a pensar en el suicidio

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Lilieth Vega fue diagnosticada con cáncer de mama metastásico en 2018 y logró sobrevivir tras un proceso que inicialmente atribuyó a la muerte.

La capitalina de 35 años relata que el pensamiento del suicidio cruzó por su mente ante la dureza del diagnóstico.

Vega encontró una pequeña masa en su seno frente al espejo y buscó un dictamen médico que confirmó el cáncer.

Meses después descubrió que la enfermedad se había alojado también en su pelvis, con dolores que la hacían gritar.

Un médico le dijo que no iba a poder caminar y su esposo decidió separarse de ella en ese momento. “Por él yo luché, por él yo me levanté”, afirmó Vega al referirse a su hijo como su motor.