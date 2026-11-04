Nicaragua debuta contra Australia el 6 de noviembre en el Mundial de Béisbol Sub-23

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El Campeonato Mundial de Béisbol Sub-23 comenzará el 6 de noviembre en Nicaragua, con el debut del equipo anfitrión contra Australia.

Nicaragua integra el Grupo A junto a Australia, la República Checa, Panamá, Puerto Rico y China Taipei. El Grupo B está conformado por Cuba, Gran Bretaña, Japón, Corea del Sur, Sudáfrica y Venezuela. La primera ronda se jugará del 6 al 10 de noviembre con enfrentamientos directos entre los equipos de cada grupo.

Del 12 al 14 de noviembre se disputará la ronda en la que avanzan los equipos a las instancias finales y se definen los puestos del 7 al 12 del torneo.

El 15 de noviembre se jugarán los partidos por la medalla de bronce y por la medalla de oro. La final tendrá lugar en el Estadio Nacional Soberanía.