Murillo llama a padres y docentes a vigilar el uso de internet de los menores

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La copresidenta Rosario Murillo realizó un llamado urgente a padres, tutores, docentes e instituciones para vigilar el uso de la tecnología e internet de los menores.
El pronunciamiento surge tras el fallecimiento de dos niñas de entre 9 y 12 años que se quitaron la vida durante la última semana de octubre.
Las autoridades gubernamentales pidieron acompañamiento permanente a los niños y adolescentes en sus conexiones digitales.
La Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Familia y la Presidencia de la República respaldaron el llamado.