Murillo llama a padres y docentes a vigilar el uso de internet de los menores

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

La copresidenta Rosario Murillo realizó un llamado urgente a padres, tutores, docentes e instituciones para vigilar el uso de la tecnología e internet de los menores.

El pronunciamiento surge tras el fallecimiento de dos niñas de entre 9 y 12 años que se quitaron la vida durante la última semana de octubre.

Las autoridades gubernamentales pidieron acompañamiento permanente a los niños y adolescentes en sus conexiones digitales.

La Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Familia y la Presidencia de la República respaldaron el llamado.