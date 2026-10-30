Murillo llama a padres y docentes a vigilar el uso de internet de los menores

El llamado urgente surge tras la muerte de dos niñas de 9 a 12 años en la capital.

Fecha de publicación:

Fecha de modificación:

La copresidenta Rosario Murillo realizó un llamado urgente a padres, tutores, docentes e instituciones para vigilar el uso de la tecnología e internet de los menores. 

El pronunciamiento surge tras el fallecimiento de dos niñas de entre 9 y 12 años que se quitaron la vida durante la última semana de octubre. 

Las autoridades gubernamentales pidieron acompañamiento permanente a los niños y adolescentes en sus conexiones digitales. 

La Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Familia y la Presidencia de la República respaldaron el llamado. 