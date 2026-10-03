Nacen en Australia cuatrillizas idénticas concebidas de forma natural

Una mujer australiana dio a luz a cuatrillizas idénticas concebidas de forma natural, en un caso considerado extraordinariamente poco frecuente. Las cuatro niñas nacieron por cesárea el 14 de julio, a las 28 semanas y cuatro días de gestación, en el Hospital Real de Brisbane y de la Mujer.

Las bebés son monocigóticas, lo que significa que proceden de un solo óvulo fecundado que se dividió en cuatro embriones. La doctora Alexa Bendall, especialista en medicina materno-fetal, estimó que un nacimiento de estas características ocurre aproximadamente en uno de cada 15 millones de embarazos.

El embarazo fue considerado de riesgo extremadamente alto, por lo que la madre, Jenitar Na’amoana, de 34 años, permaneció hospitalizada desde las 25 semanas para recibir seguimiento médico constante. Los especialistas tenían como objetivo llegar al menos a las 28 semanas de gestación para aumentar las posibilidades de supervivencia de las bebés.

Finalmente, las cuatro niñas nacieron con 28 semanas y cuatro días y fueron trasladadas a la unidad de neonatos, donde reciben atención especializada. El equipo médico destacó el resultado del embarazo debido a los riesgos asociados con una gestación de cuatrillizos idénticos.

Jenitar y su esposo, Jortham, quienes ya tenían cuatro hijos, recibieron con sorpresa la noticia de que esperaban cuatrillizos. Tras el nacimiento, la familia expresó su enorme gratitud por la evolución de las bebés y por el acompañamiento recibido durante un embarazo que fue seguido de cerca por el equipo médico.