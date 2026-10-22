Nicaragua prohíbe la pena de muerte desde 1987 y aplica cadena perpetua revisable para delitos atroces

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Nicaragua abolió expresamente la pena de muerte con la Constitución de 1987 y desde 2021 aplica la cadena perpetua revisable, según el abogado penalista Víctor Somarriba. El especialista detalló la normativa vigente a propósito de un caso de ejecución fallida en Estados Unidos.

Somarriba precisó que la Constitución reformada en 2025 mantiene la prohibición en su artículo 26 y que la cadena perpetua revisable cubre asesinato agravado, parricidio agravado, femicidio y homicidio agravado.

Mencionó que quienes abolen la pena capital buscan evitar errores judiciales irreversibles y sufrimientos crueles.

El neurocientífico Luis Bravo sostuvo que la muerte del victimario no sana el dolor de las familias. Afirmó que el duelo por una pérdida violenta genera estrés postraumático y duelos complicados en las víctimas directas.