Nicaragua será sede del Campeonato Latinoamericano de Supercross

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Nicaragua será sede del Campeonato Internacional Latinoamericano de Supercross el próximo 12 de diciembre en el Estadio Nacional de Fútbol. La Federación Nicaragüense de Motociclismo y CONIMOTO anunciaron los detalles de este evento internacional.

El campeonato incluye las categorías SX1 y SX2, además de la primera fecha válida del Campeonato Centroamericano de Freestyle X-Night. Los organizadores confirmaron la presencia de cuatro pilotos expertos nicaragüenses que competirán en sus respectivas categorías.

También participarán pilotos en las cuatro categorías invitacionales: 65, 85, ATV 90 y ATV 450. Las entradas tendrán precios de 20, 30 y 40 dólares para los amantes de este deporte.