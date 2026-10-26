Nicaragua va por otro podio en el Mundial de Béisbol Sub-23 que jugará en casa

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Nicaragua se prepara para recibir a doce selecciones que disputarán la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 de la WBSC 2026, a partir del próximo 6 de noviembre. La representación nacional abrirá su participación frente a Australia, con la aspiración de destacar ante su afición.

En la etapa final de los entrenamientos participan veintinueve peloteros, catorce bateadores y quince lanzadores. De este grupo saldrán los veinticuatro jugadores que integrarán la selección definitiva, cuya conformación se establecerá esta semana.

El mánager Aníbal Vega y su cuerpo técnico prevén seleccionar a trece bateadores y once lanzadores para afrontar el campeonato.

La medalla de bronce obtenida en la edición anterior, celebrada en la República Popular China, marca un antecedente importante para los pinoleros, que ahora buscarán regresar al podio como anfitriones.

El torneo también será una oportunidad para mostrar la tradición beisbolera de Nicaragua, donde este deporte ocupa un lugar destacado en la identidad y la pasión de su gente.