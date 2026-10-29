Nicaragua vence a Puerto Rico y suma su segundo triunfo en la Súper Ronda del Panamericano U18

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

La selección nicaragüense de béisbol U18 derrotó 4-1 a Puerto Rico este jueves en Santo Domingo, República Dominicana, y consiguió su segunda victoria en la Súper Ronda del Campeonato Panamericano de la categoría.

El triunfo pinolero estuvo respaldado por la destacada labor del lanzador Emil Torrez, quien trabajó siete entradas, permitió ocho imparables y una carrera limpia, además de recetar dos ponches a la ofensiva rival.

Nicaragua tomó el control del encuentro con un rally de tres carreras en el cuarto episodio y amplió la ventaja con una anotación más en el séptimo inning.

A la ofensiva, Berman Moreno destacó al conectar dos imparables en cuatro turnos y anotar una carrera, mientras que Howard Moya bateó de 3-1 y produjo una anotación.

Con este resultado, el conjunto nacional continúa su participación en la fase decisiva del torneo continental.