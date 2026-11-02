Nicaragüense de 31 años es encontrada muerta en su apartamento en Florida

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Una nicaragüense de 31 años fue encontrada muerta en el interior de su apartamento en la Florida, Estados Unidos, y su expareja sentimental fue detenida como principal sospechoso.

El hombre, también de nacionalidad nicaragüense, enfrenta graves cargos formales por asesinato en segundo grado y entrada ilícita armada a un inmueble.

El detenido fue identificado como Josué Cepeda Urbina, de 32 años, capturado por la policía del condado de Sarasota. El cuerpo de Kimberly Gutiérrez Martínez fue encontrado en un complejo de apartamentos este 1 de noviembre.

Los agentes respondieron a una llamada al 911 alrededor de las 4 de la mañana y al llegar encontraron a la mujer sin signos vitales. Los investigadores dieron seguimiento a las imágenes de cámaras de seguridad y localizaron un vehículo que al parecer es del sospechoso.