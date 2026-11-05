Nicaragüense es condenado a cadena perpetua por violación a una menor, en El Salvador

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

El nicaragüense Bismarck Anthony Maldonado Mayorga fue condenado a cadena perpetua en El Salvador, tras ser declarado culpable del delito de violación a una menor de 13 años edad.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en el distrito de San Alejo, municipio de La Unión Sur, donde Maldonado habría llevado a la víctima hasta su vivienda para abusar sexualmente de ella. Posteriormente las autoridades la localizaron y confirmaron el delito mediante los peritajes correspondientes, detalló el Ministerio Público.

La sentencia fue dictada por el Juzgado de lo Criminal de La Unión. Con esta resolución, el nicaragüense se convierte en la segunda persona en recibir una condena de prisión perpetua en El Salvador. La primera la emitió este mismo juzgado el pasado 29 de octubre en contra de Wilmer Isaac González Hernández, condenado por violar a otra menor de trece años, en la zona oriental del país entre febrero y junio de 2026.