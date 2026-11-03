Nicaragüense muere y dos más resultan graves tras explosión en mina ilegal en Costa Rica

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Un ciudadano nicaragüense identificado como Gonzalo Andrés Morales falleció y otras dos personas sufrieron lesiones tras una explosión en una mina ilegal en el Cerro Conchudita, en Alajuela, Costa Rica.

El estallido se registró al explotar un tanque utilizado para elevar la temperatura en el proceso artesanal de extracción de oro.

Los lesionados fueron identificados como Edwin Reinerio Suazo Hernández, de 21 años, originario de Siuna, y Aristides Joel Solano Martínez, de 27 años, del municipio de El Ayote.

Ambos fueron llevados a un centro de salud de Boca de Sábalos en Nicaragua. Según el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, el estallido se escuchó en varias comunidades.

Agentes del Ministerio de Seguridad Pública llegaron al sitio para realizar una inspección, y afirmaron que en la zona se llevan a cabo operativos contra la minería ilegal.