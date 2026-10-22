Nico Paz conquista Europa y aviva el debate por la “10” de Argentina

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Dos goles y una asistencia frente al Manchester United colocaron a Nico Paz en el centro de la atención. Lideró la victoria del Como por 4-1 en la Champions League y reforzó las expectativas sobre su futuro con la Albiceleste.

A sus 22 años, el zurdo combina capacidad para organizar el ataque, superar rivales y definir desde fuera del área. Puede desempeñarse por el centro o partir desde la derecha, una versatilidad que ha impulsado las comparaciones con Lionel Messi y las versiones que lo señalan como posible heredero de la camiseta número 10.

Ante el conjunto inglés, Paz abrió el marcador a los dos minutos con un remate cruzado desde las inmediaciones del área. En el segundo tiempo asistió a Anastasios Douvikas y después completó su doblete tras recuperar el balón y conducir hacia la portería.

Con esa actuación, acumuló dos tantos y tres asistencias en sus primeras tres presentaciones en el torneo europeo. En el balance general de la temporada, registra cuatro goles y cinco pases decisivos en diez encuentros.

Nicolás Paz Martínez nació el 8 de septiembre de 2004 en Santa Cruz de Tenerife, España. Su vínculo con Argentina proviene de su padre, Pablo Paz, exdefensor que representó al país sudamericano en el Mundial de Francia 1998.

Aunque tuvo la posibilidad de jugar para España, eligió la camiseta argentina por su historia familiar y su identificación con la manera de vivir el fútbol en ese país. La admiración por Messi también acompañó esa decisión.

Su recorrido pasó por las selecciones juveniles hasta recibir la convocatoria de Lionel Scaloni. En su estreno con el equipo mayor, durante la goleada por 6-0 sobre Bolivia en las eliminatorias, aportó una asistencia para el capitán argentino.

Antes de consolidarse en Italia, Paz se formó en las categorías inferiores del Real Madrid. Llegó a la institución en 2016, pasó por el Castilla y disputó ocho encuentros con el primer equipo, además de integrar la plantilla campeona de la Champions League de 2024.

La búsqueda de continuidad lo llevó al Como, donde Cesc Fábregas le dio espacio dentro de su proyecto. En su primera campaña en la Serie A consiguió seis goles y nueve asistencias en 35 partidos; en la siguiente elevó su producción a 12 tantos y siete pases de gol.

Pese a la posibilidad de regresar al Real Madrid mediante una opción de recompra, el futbolista decidió permanecer otra temporada en el conjunto italiano para seguir acumulando minutos y asumir responsabilidades en el ataque.

El triunfo sobre el Manchester United dejó al Como en la novena posición de la clasificación europea. En la liga italiana marcha quinto, a cinco puntos del Inter de Milán.

Mientras su club busca sostener la pelea en ambas competiciones, Paz continúa construyendo un camino propio. Su candidatura para convertirse en referente de Argentina gana fuerza, aunque el futuro de la camiseta número 10 todavía permanece abierto.