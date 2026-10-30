Niña de 11 años muere en El Riguero y vinculan su deceso a reto viral en redes

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Una niña de 11 años fue encontrada muerta en el porche de la casa de su abuela materna, en el barrio El Riguero, en Managua. La policía investiga las causas que desencadenaron la muerte de la menor, entre ellas un peligroso reto de TikTok llamado el desafío del apagón.

Peritos de criminalística del Distrito 1 de la Policía Nacional realizaron investigaciones exhaustivas la noche de este jueves en torno al fallecimiento de la estudiante de quinto grado del Colegio Otto de la Rocha.

Según reportes preliminares, la menor de iniciales NSMP presuntamente participaba en el reto que consiste en contener la respiración o autoasfixiarse con objetos caseros hasta perder el conocimiento.

Al encontrarla inconsciente en el suelo, su padre la trasladó de urgencia al Hospital Manolo Morales, donde se confirmó que ya no presentaba signos vitales. Los habitantes del sector expresaron consternación y llamaron a los padres a vigilar a sus hijos.