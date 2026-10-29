Niña de 8 años resulta gravemente herida al ser atacada por un lobo en zoológico de Alemania

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Una niña de ocho años fue hospitalizada con lesiones graves luego de ser atacada por un lobo dentro de un recinto del parque de vida silvestre Johannismühle, ubicado al sur de Berlín, Alemania.

El incidente ocurrió mientras la menor se encontraba en el área de los lobos árticos junto a otras dos niñas y un trabajador del zoológico, según informó la Policía.

De acuerdo con reportes de Associated Press (AP), en el lugar se desarrollaba una actividad especial dirigida a niños cuando ocurrió el ataque. La intervención del cuidador permitió evitar que las otras dos menores fueran agredidas.

La niña herida fue trasladada en helicóptero a un centro hospitalario, mientras que las otras pequeñas resultaron ilesas. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar cómo ocurrió el incidente.

Tras lo sucedido, el parque anunció que permanecerá cerrado, al menos, hasta el 2 de noviembre.

El caso se suma a otros ataques recientes protagonizados por animales en cautiverio. Entre ellos figura la muerte de una cuidadora en un parque safari de Países Bajos, tras ser atacada por un leopardo, así como otros incidentes mortales relacionados con tigres en Reino Unido y Estados Unidos.