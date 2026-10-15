Niño bailarín de Nueva Guinea conquista redes sociales y sueña con llevar su talento al extranjero

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Con apenas 6 años, Héctor Ramírez se ha adueñado del corazón del público y de las redes sociales. El menor, originario de Nueva Guinea, es conocido en plataformas digitales como El Chinamerito 505.

El ritmo brotó de manera natural en sus venas cuando tenía 3 años, sorprendiendo a su familia con un talento innato.

Constantemente invitado a encalanar fiestas patronales y eventos culturales por todo el país, no se pone límites.

Entre la ovación de la gente, sueña con llevar su baile a escenarios internacionales para hacer resonar el nombre de Nicaragua.