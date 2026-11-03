Norchad omier acuerda contrato de dos vías con los Minnesota Timberwolves

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

El basquetbolista nicaragüense Norchad Omier tendría una nueva oportunidad de continuar su carrera en la NBA, luego de alcanzar un acuerdo de contrato de dos vías (two-way) con los Minnesota Timberwolves, según reportes de prensa estadounidense.

El jugador originario de Bluefields, Nicaragua, participó en seis encuentros de pretemporada con Minnesota, en los que acumuló 11 puntos, 19 rebotes y ocho asistencias. Sin embargo, el pasado 17 de octubre fue incluido entre los jugadores separados de la plantilla del equipo.

Tras ese movimiento, Omier tenía previsto incorporarse nuevamente al Cleveland Charge, filial de los Cleveland Cavaliers en la NBA G League, organización con la que ya había destacado durante la temporada anterior. De hecho, su nombre figuraba en la plantilla de entrenamiento anunciada por el equipo el 25 de octubre.

Ahora, el acuerdo con Minnesota representa una nueva posibilidad para el nicaragüense de mantenerse vinculado a la máxima categoría del baloncesto estadounidense. Mediante un contrato de dos vías podrá alternar entre la NBA y su equipo afiliado en la liga de desarrollo, de acuerdo con las decisiones de la organización.